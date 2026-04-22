中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月22日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は22日の記者会見で、日本の閣僚1人と国会議員126人が靖国神社を参拝したことについて、靖国神社を巡る日本の一連の消極的な動きは国際正義に公然と挑戦し、人類の良識を乱暴に踏みにじるものだとして、中国はこれらの悪行に強い憤りを示し、厳しく非難すると表明した。郭氏は次のように述べた。日本政府はこのところ、