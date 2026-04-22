J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。中野和也｜SIGMACLUBweb藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ 第11節 広島vs長崎』について語った動画となります。◯関連LIVE激闘の裏側を徹底解剖！番記者が語るJ1百年構想リーグ第11節レビューショー