グラビアアイドルの東雲うみが22日、Xを更新。自身の“最高ボディー”への驚きをつづった。東雲は「今日撮ってもらった写真を見て、自分のお尻が超立体的＆大きすぎてびっくりした。。」と報告。「絵に描いたようなプリケツでした」と書いた。続くポストでは「最高ボディすぎる、という意味のツイートです」と補足説明した。所属事務所の公式サイトによると東雲はバスト90センチ、ヒップ100センチのボディーを誇る。東雲は女優、ユ