北斗市教育委員会は2026年4月21日に提供した学校給食に、長さ5ミリほどの金属片が混入していたと発表しました。金属片が混入していたのは、北斗市立大野小学校で提供された「ピリ辛チキン丼」です。児童が食べる前に金属片の混入に気がついたため、健康被害はありませんでした。調理を担当したのは、北斗市第2学校給食共同調理場で、混入した金属片は、調理場にあったスライサーの一部だということです。この調理場では市内6