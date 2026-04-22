日本スケート連盟は22日、都内で今季の優秀選手表彰祝賀会を開催した。夏冬通じ日本女子最多となる五輪メダル10個を獲得し、今季限りで引退するスピードスケートの高木美帆（TOKIOインカラミ）は最優秀賞相当のJOC杯を受賞。特別功労賞も受賞した。壇上でスピーチした高木は「10個のメダルを獲得したが、そのうちの3つはチームパシュートで獲得できた。団体種目でともに戦う仲間いなければなし得ない。仲間たちのおかげでもあ