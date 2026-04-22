祝勝会で取材に応じるスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗＝22日午後、東京都千代田区ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子で金メダルに輝いたハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）、ビッグエアの木村葵来（ムラサキスポーツ）らが22日、東京都内で契約するヨネックスの祝勝会に参加し、3大会連続出場で悲願を果たした24歳の戸塚は「今までのスノーボード人生の中でも一番自分をたたえたいシーズンになった」と感