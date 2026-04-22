北海道内では引き続き大規模な地震が起こる可能性があることから、「後発地震注意情報」が出されています。インバウンドが多く訪れる観光地はどのような対応をとっているのでしょうか。春を告げるサクラの花。函館市の五稜郭公園です。春の観光シーズンを迎えています。４月２０日に震度４を観測した函館では、高台に多くの人が避難しました。五稜郭タワーには多くの人がいたといいます。（五稜郭タワー船越直