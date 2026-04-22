防衛省はことし6月から岩国市の美和病院に自衛隊の研修医を派遣すると22日、岩国市に伝えました。慢性的な医師不足が続く市の要望にこたえる形で、1年間で延べ10人の研修医が派遣されるということです。22日午後、吉田真次防衛大臣政務官が岩国市の福田市長を訪問し自衛隊の研修医を1年間岩国市の美和病院に派遣することを伝えました。（吉田真次 防衛大臣政務官）「防衛省も研修医官の臨床研修に適した地域研修先を必要としており