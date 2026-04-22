讃岐霊場めぐり提供：四国八十八ヶ所霊場会讃岐部会 四国の文化「お遍路」。香川県の札所めぐりをより多くの人に楽しんでもらおうと、四国八十八ヶ所霊場会讃岐部会と四国電力送配電が協力し、「電子お守り」を作りました。4月23日からゲットすることができます。 第66番札所「雲辺寺」や第75番札所「善通寺」など20の寺で、かわいらしいキャラクターシールのお守りを購入し、裏面のQRコードを専用