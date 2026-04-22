地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「南外及位」はなんて読む？「南外及位」という漢字を見たことはありますか？秋田県大仙市にある、7文字の地名です。いったい、「南外及位」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、
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