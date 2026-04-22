四国水族館 四国水族館（香川県宇多津町）は22日、香川県の宇多津町・丸亀市・坂出市の住民を対象にした地域限定年間パスポートを2025年に続いて2026年も販売すると発表しました。 通常価格1万1000円の半額の5500円です。各市町の役場でマイナンバーカードなどを提示して「市民・町民であること」の確認印をもらい、四国水族館のチケット窓口で提示すれば購入できます。発行期間は5月11日から7月17日まで