マンチェスター・シティに所属するイングランド代表GKジェームズ・トラッフォードが今夏の退団を検討しているようだ。21日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨年夏に英国人GK史上最高額で古巣マンチェスター・シティに復帰したトラッフォード。プレミアリーグ開幕から3試合連続でゴールマウスを守ったが、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマの加入に伴いバックアッパーに降格。カラバオ・カップ優勝に