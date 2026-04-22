おかやまマラソンPR展示 2026年11月8日に開催される「おかやまマラソン2026」の200日前となりました。おかやまマラソンをPRする展示会が22日、岡山市役所で始まりました。24日まで。 大会の周知と開催機運を盛り上げようと、実行委員会事務局が企画しました。会場の岡山市役所1階市民ホールには、コースのマップや高低図、過去の大会の写真パネルなどが展示されています。 「おかやまマラソン2026」は、