米軍岩国基地への空母艦載機部隊移転にあたり、岩国市が国による整備を求めていた「飛行艇ミュージアム」について、防衛省は22日、国による整備は難しいと岩国市に伝えました。「飛行艇ミュージアム」は、米軍岩国基地への空母艦載機部隊の移転にあたり、岩国市が地域振興策として国による整備を求めていました。海上自衛隊岩国基地では退役した救難飛行艇US１Aを格納庫に保管していますが、格納庫の建て替え時期が迫