【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの辻希美が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（ひる1時〜）出演時のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「レアな3ショット」大物司会者に抱かれる0歳次女◆辻希美、黒柳徹子に抱いてもらう夢空（ゆめあ）ちゃん公開辻は「今日13：00からテレビ朝日『徹子の部屋』に出演させていただきます」と告知し、「収録