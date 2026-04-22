元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。訓練中の陸上自衛隊の戦車（装甲車両）砲弾の暴発で隊員3人が死亡した事故についてコメントした。防衛省によると、21日午前8時39分ごろ、大分県の陸上自衛隊日出生台（ひじゅうだい）演習場で、西部方面戦車隊の射撃訓練中に、戦車の砲弾が砲塔内で暴発した。戦車に乗っていた隊員3人が死亡し、1人が重傷を負っ