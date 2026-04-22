トランプ米大統領は現地２１日にイランとの停戦延長を表明した一方、イランが停戦合意違反と非難する海上封鎖については継続する意向を示した。しかし、イランの準政府系通信社のタスニム通信は、イランの国連大使の発言を引用し、イランは米国が海上封鎖解除の用意があるとの兆候を受け取ったと伝えている。こうしたことでイランが米国との和平協議再開に向けて前向きな姿勢を示すようであれば、「有事のドル買い」の巻き戻しで