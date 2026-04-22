パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲（27＝立飛ホールディングス）が、21日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。嫌だなと思ったことを打ち明ける場面があった。この日は「女性アスリートへのハラスメント」をテーマにトークを展開。盗撮被害が話題となると、江村は「盗撮ではないんですけれど」と嫌だったことについて語り出した。「フェンシングって、常にガ