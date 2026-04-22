『アベンジャーズ』シリーズのルッソ兄弟が手がけるスパイ・アクションドラマ「シタデル」シーズン2より、予告編が公開された。2026年5月6日よりPrime Videoにて世界独占配信される。 本作は、スパイ組織“シタデル”が崩壊した後、一命を取り留めるも記憶を失ったスパイたちが再び集まり、陰謀を暴くため戦う物語。『エターナルズ』（2021）「ゲーム・オブ・スローンズ」のリチャー