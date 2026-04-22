映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本語吹替版声優陣が発表された。マンダロリアン役の阪口周平が続投する。さらに、内田雄馬、山寺宏一、駒塚由衣らが新たに「スター・ウォーズ」吹替の世界へ加わる。あわせて、日本語吹替版予告＜親子の絆編＞が解禁された。 2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶ