京都競馬場で５月３日に伝統の一戦、天皇賞・春・Ｇ１（芝３２００メートル）が行われる。４月２３日から２６日（１１〜２０時）まで大阪・ビッグマン前広場、４月２９日から５月２日（１１〜２０時）まで京都駅ビル南北自由通路の南北自由通路北側スペースで、紫に染まる馬と和のイベント「〜おもてなし処〜京都競馬の間」が開催される。同イベントは天皇賞・春の伝統と格式を上質で落ち着いた“和”で表現するイベント（無料