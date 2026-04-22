5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『7TH YEAR： A Moment of Stillness in the Thorns』が、22日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間23.7万PT（237,407PT）を記録。1位を獲得した。【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT合算アルバム1位獲得は自身通算14作目。「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録は、SEVENTEENに並び歴代1位タイ【※1】となった