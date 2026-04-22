今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。【政田夢乃の14本】実は“特注”だったFWの『24ベンタス』UTとアイアンの打痕が見事に一点集中！◇◇◇今季QTランク4位の資格でツアーに参戦している政田夢乃。ここまで7戦を終えて2度のトップ10入りと好調をキープ中だ。そんな政田は小柄ながらもキャ