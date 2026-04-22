記事ポイント豆蔵が生成AIとデータサイエンスを組み合わせた伴走型データ活用支援サービスを開始Amazon Quickを活用し、可視化基盤構築からAIエージェント実装、人材育成まで一貫して支援属人化した業務の標準化、自動化、現場主導の内製化を3ステップで後押し豆蔵が、企業のデータ活用を支援する新サービスの提供を開始します。生成AIとデータサイエンス、エンジニアリングを組み合わせ、属人化した業務の標準化や自動化、自走型D