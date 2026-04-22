映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』で主人公ライランド・グレースの相棒となったロッキーに、アカデミー賞助演男優賞の可能性が出てきた。 厳密には、ロッキーのパペティア（操り人形師）のジェームズ・オルティスが助演男優賞ノミネートに提出されるということだ。 米によると、現行ルールのもとでオーティスの仕事はアカデミー賞の演技部門における選考対