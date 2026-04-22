航空自衛隊小牧基地の30代の自衛隊員が、インターネットカフェで他人の性行為を盗撮し、停職の懲戒処分となりました。航空自衛隊小牧基地によりますと、サイバー運用隊に所属する30代の3等空曹は、おととし1月から2月にかけ、およそ10回にわたってインターネットカフェで他人の性行為をスマートフォンで盗撮したということです。被害届が出されていないことから逮捕には至っていませんが、小牧基地