瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降も曇りでしょう。海沿いを中心に空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山、津山、高松で22度の予想です。21日よりもやや低い気温になります。 23日は低気圧や前線の影響で広く雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で12度の見込みです。日中の最高気温は岡山で15度、津山で14度、高松で