４月から運用が始まった自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度で、北海道内での摘発が半月間で１９件にのぼったことがわかりました。１６歳以上を対象に自転車の１１３の違反行為に反則金を科す「青切符」制度は、４月から全国で運用が始まりました。道警によりますと、道内での摘発が４月１５日までで１９件にのぼったことがわかりました。反則金が１万２０００円の「ながらスマホ」が９件と最多で、このほか信号無視が４