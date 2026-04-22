M!LKの「爆裂愛してる」（週間再生数759.2万回／前週比7.5％減）が26/4/27付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月13日〜19日）で2週連続・通算3回目の1位を獲得した。TOP3入りは9週連続、TOP5入りは初登場から10週連続でキープ。累積再生数を8564.1万回に伸ばした。【グラフ】ミセス独走“復活”ジャスティン・ビーバーが浮上【総再生数ランキング】快進撃が続くM!LKは、当週も2曲同時TOP3を達成した