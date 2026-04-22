マーベル・スタジオが、2026年7月に開催されるサンディエゴ・コミコン（SDCC）において、最大のパネル会場「ホールH」に復帰することがわかった。米が伝えている。 観客6,500人規模を収容できる「ホールH」は、マーベル・スタジオにとって“ホームグラウンド”とも言える場所だ。長年にわたり大規模なプレゼンテーションが行われており、2024年には、ロバート・ダウニー・Jr.が