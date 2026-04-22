女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、1992年に東京・板橋区で開業した季節料理を提供するお店『魚菜酒房樽見（たるみ）』の樽見千奈美さんです。「いつか食べもの屋さんになりたい」女将と「いつか自分の店を持つ」主人が出会って実現「私は伊勢うどんで大きくなった。爺ちゃんに感謝です」『魚菜酒房樽見（た