[4.21 ベルギー・リーグPO2第4節 ゲンク 1-1 シャルルロワ]ゲンクは21日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権獲得を争うプレーオフ2第4節でシャルルロワと対戦して1-1で引き分けた。FW横山歩夢は途中出場から同点ゴールに繋がるサイドチェンジを披露した。横山は前々節に公式戦15回目のベンチ入りで待望のトップチームデビュー。前節は出場がなかったが、今節は1点ビハインドの後半18分に出番が訪れた。後半32分に