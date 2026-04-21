DMM.comの電子書籍サービス「DMMブックス」は、2026年4月16日（木）に、新機能「シリーズ購読」をリリース。本機能は、継続して作品を追っているユーザーが多いことを背景に、最新刊の購入を自動化することで、さらなる利便性の向上を目指すものとなっている。また、「シリーズ購読」機能のリリースを記念した、お得なキャンペーンも開催中。○新機能「シリーズ購読」について本機能は、ユーザーが継続して購読したい作品をシリー