犬が「本気で噛んでくる」心理4選 1.恐怖心：自分を守るための防衛本能 犬にとって、理解できない音や急な動き、見知らぬ人の接近は大きな恐怖の対象となります。追い詰められたと感じた犬は、自分を守るための最終手段として「噛む」という行動を選ぶのです。 これは攻撃したいわけではなく、必死に自分を防衛している状態です。特に、過去に怖い思いをした経験がある犬や、社会化が十分にできていない犬に多く見られ