今シーズンから米国女子ツアーに本格参戦している櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。「JMイーグルLA選手権」では予選落ちを喫してしまったが、「まだ始まったばかり」「自分のペースで、積み重ねていきます」と現在の心境を投稿した。【写真】ハンバーガーショップで山下美夢有とピース！（全5枚）そして櫻井は「p.s. 女王とご飯行けたことがとっても嬉しかった」と記し、山下美夢有と食事に行けたことを喜んでいた。2022年か