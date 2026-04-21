“町の名店の味を探求する”元「dancyu」編集長・植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは国土交通大臣・環境大臣などを歴任し、政界引退後はジャーナリストやタレントとしても活躍中の石原伸晃さん。“おいしいそば飲みが楽しめるお店に行きたい！”というリクエストを受け訪れたのは、両国のそばの名店「江戸蕎麦ほそ川」。昭和を代表するスターを輩出した石原家ならではの食卓の思い