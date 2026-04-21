【モデルプレス＝2026/04/21】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。カジキマグロの弁当を公開した。【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「食べやすい一口サイズ」主食異なる2人分のカジキマグロ弁当◆アレクサンダー、カジキマグロ弁当公開アレキサンダーは「今日のお弁当！！はカジキマグロ」とコメント。2つに仕切られた銀色の弁当箱にハーブの乗った一口サイズカジキマグ