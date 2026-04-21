日本最大級のホームセンター「カインズ」は、オリジナル商品「黄金（こがね）」シリーズ初となるビール「黄金ラガービール」を、2026年4月下旬から全国の店舗およびオンラインショップで順次販売する。【画像】累計販売数2億本「黄金シリーズ」はこちら「カインズ」は、29都道府県下に265店舗を展開するホームセンターチェーン。「くらしDIY」をブランドコンセプトに、生活を豊かにする商品やサービスを、リーズナブルな価格で提供