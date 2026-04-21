オリエントコーポレーションが急伸している。アクティビスト（物言う株主）として知られているストラテジックキャピタル（東京都港区）がみずほフィナンシャルグループとオリコに対して株主提案を行ったことが２０日に明らかとなった。オリコの議決権４８．８％を保有する筆頭株主のみずほＦＧがオリコを実質的に支配していると評価されても止むを得ない状況であるにもかかわらず、オリコを連結子会社ではなく