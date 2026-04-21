17日（金）、アイシンティルマーレ碧南がファンフェス（感謝祭）を5月23日（土）に碧南市臨海体育館に開催することをクラブ公式サイトで発表した。 開催日は23日13:00からで、ファンクラブのFCプラチナ会員が11:30から、ゴールド会員が11:40から、ブルー会員が11:50から、レギュラー会員と一般（非会員）が12:00から入場開始となっている。 チケット販売について、FC会員は無料参加クーポ