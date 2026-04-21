＜KKT杯バンテリンレディス最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞元賞金女王の鈴木愛とのマッチレースを制し、2週前の「ヤマハレディース葛城」に続いて今季2勝目、通算4勝目を挙げた高橋彩華。取ったら、取られる。取られたら、取り返す。し烈な争いは見応えたっぷりだった。【写真】高橋が6年欠かさない構えやすい”ライン”を選手目線でチェック今季は「年間3勝」を掲げてスタート。シーズ