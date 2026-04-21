「178万円の壁」という言葉を耳にして、パートのシフトを増やすべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。2026年から所得税の非課税ラインが178万円に引き上げられましたが、社会保険の扶養に関する壁は別の制度として残ります。 本記事では、年収の壁の種類と仕組みに加え、年収100万円のパート収入を178万円まで増やした場合の手取りと年金への影響を分かりやすく解説します。 年収の壁とは？