【魔女の谷の夜】 7月8日 上映開始予定 スタジオジブリは愛知県長久手市のジブリパークにて、7月8日から新作短編アニメーション「魔女の谷の夜」の上映を開始する。これに伴い、5月10日14時から7月入場分のチケット販売を開始するとともに、チケット料金の改定を実施する。 「魔女の谷の夜」はジブリパークの「魔女の谷」を舞台とした物語で、スタジオジブリがジブリパ