ＢＴＳのｊ−ｈｏｐｅが２０日、自身のインスタグラムを更新し「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ’ＡＲＩＲＡＮＧ’．ＴＯＫＹＯ．」というコメントと、日本滞在時の写真を複数枚公開した。ＢＴＳは１７日と１８日に東京ドームで公演を行い、写真にはｊ−ｈｏｐｅがステージ上で笑顔を見せている姿や歌唱シーン、バックステージ、セルフショットや鉄板焼き、雨の中で傘をさしているＶなどが投稿された。そして最後の１枚は、ｊ