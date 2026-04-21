『ガンダム』シリーズ初の実写映画の製作開始が、配信を手がけるNetflixより発表された。撮影は4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて開始されている。 参考：『閃光のハサウェイ』『花緑青』アニメ映画エンドクレジット公開の文化・産業的意義とは？ 1979年に放送が開始されたTVアニメ『機動戦士ガンダム』から始まった『ガンダム』シリーズ。ガンダムをはじめとした様々なモビルス&#