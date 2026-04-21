『ガンダム』シリーズ初の実写映画の製作開始が、配信を手がけるNetflixより発表された。 撮影は4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて開始されている。

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1979年に放送が開始されたTVアニメ『機動戦士ガンダム』から始まった『ガンダム』シリーズ。ガンダムをはじめとした様々なモビルスーツと呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を描いたこのシリーズは、日本のみならず世界中で長年にわたりムーブメントを巻き起こし続けている。

そんなシリーズ初の実写映画作品となる本作の物語は、地球とスペースコロニーとの間で数十年にわたって続く戦争を舞台に、敵対する陣営に分かれたライバル同士のパイロットたちの姿を描き出す。揺れ動く忠誠心と増し続ける脅威が彼らを衝突へと導く中、人類の運命を左右しかねない星々を巡る命懸けの闘いへと巻き込まれていく。

主演を務めるのは、『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』のシドニー・スウィーニーと『ブラックアダム』『ストリートファイター／ザ・ムービー』のノア・センティネオ。さらに、ジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・アノジー、マイケル・マンド、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトン、オレクサンドル・ルディンスキー、アイダ・ブルック、ジェンマ・チュア＝トラン、ジェイソン・アイザックスらがキャストに名を連ねる。監督は、『スイート・トゥース：鹿の角を持つ少年』のジム・ミックルが担当する。

監督のミックルは、自身の製作会社ナイトシェイドを通じてパートナーのリンダ・モーランと共にプロデューサーを務め、ケイル・ボイター、アリ・メンデス、スウィーニー、センティネオ、エンツォ・マルクもプロデューサーとして参加。エグゼクティブ・プロデューサーには、マシュー・ジェンキンス、そして『ガンダム』シリーズを多く手がけてきた浅沼誠、小形尚弘が名を連ねている。

本作をバンダイナムコフィルムワークスと共同で制作するレジェンダリー・ピクチャーズは近年、世界興行収入約10億ドルを記録した『マインクラフト／ザ・ムービー』、アカデミー賞に輝いた『デューン 砂の惑星PART2』、『ゴジラxコング 新たなる帝国』などを手がけ、今後も、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズの完結編『デューン 砂の惑星PART3』、『ストリートファイター／ザ・ムービー』、『Godzilla x Kong: Supernova（原題）』、『エノーラ・ホームズの事件簿3』の公開、そして『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』、『デューン 預言』、『神の雫/Drops of God』新シーズンの配信を控えている。

（文＝リアルサウンド映画部）