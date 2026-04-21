俳優の町田啓太と8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAが、22日発売の雑誌『美的』6月号（小学館）内の不定期連載「美的な化学反応」で初共演する。【別カット】町田啓太に包まれ…笑顔のMAZZEL・NAOYANAOYAは、中学生のころにドラマ『中学聖日記』で初めて目にして以来、町田を“憧れの人”と公言し続けてきた。SNS上でも2人の共演を望む声が数多く上がる中、ついにその念願がかなうことに。町田との共