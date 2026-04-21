死刑判決が確定し未執行の死刑囚は、2026年4月8日時点で101人となっています。事件関係の取材や執筆を行うノンフィクションライター・片岡健さんは、面会や手紙で多くの死刑囚を取材し、その素顔に迫ってきました。今回は、片岡さんの著書『実録 死刑囚26人の素顔』より一部を抜粋して、死刑囚の素顔をお届けします。【写真】上田美由紀死刑囚から届いた手紙。手紙を送り届けてくる頻度が凄かった* * * * * * *「西の毒婦」美由紀