三条市で21日、アパートとみられる建物を焼く火事がありました。警察や消防によりますと21日正午前、三条市西四日町1のアパートで火事があり、アパートの住民から「屋根裏から炎が見える」と午前11時50分頃、通報がありました。焼けたのは2階建てアパートで、建物の2階から出火とみられています。アパートは6世帯が入る建物で空き室もあったということです。アパートの住人で40代の女性1人が