タレントのMEGUMI（44）がMCを務める20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。場にのまれない方法について語った。ゲストで登場した「Travis Japan」吉澤閑也から「緊張するんですか？」と聞かれる場面が。「あんまりしないんですよね。そこの海馬が壊れちゃったのかも」と語りだした。「昔はめっちゃしてました。毎週金曜日の深夜2時半から『虎の門』って番組やってて。芸人さんの中でひ